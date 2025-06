Centri estivi al via a Falconara con tante attività in programma | a disposizione impianti sportivi ed edifici scolastici

Falconara Marittima si anima con l’arrivo dei centri estivi, un’occasione imperdibile per giovani e famiglie di vivere momenti di crescita, divertimento e apprendimento. Con un ricco calendario di attività, impianti sportivi e scuole a disposizione, il centro estivo promette un’estate indimenticabile. Un’opportunità per scoprire, giocare e creare ricordi speciali, portando avanti una tradizione che unisce comunità e divertimento sotto il sole.

FALCONARA MARITTIMA – Sono iniziati questa settimana i centri estivi nel comune di Falconara Marittima, un momento molto atteso da bambini, famiglie e operatori del settore. Le attività sono state avviate anche quest'anno grazie alla collaborazione tra il Comune e le realtà associative e del.

Dal 16 giugno in spiaggia i Centri Estivi per ragazzi con disabilità, con tanti laboratori artistici, lezioni di inglese e attività ludico sportive Vai su Facebook

