Centri estetici abusivi e non a norma i Nas ne sequestrano 14

Negli ultimi mesi, i controlli dei NAS hanno portato al sequestro di 14 centri estetici abusivi e non a norma sul territorio italiano, con l’oscuramento di siti web illegali. Questi interventi clandestini rappresentano un grave rischio per la salute dei cittadini, spesso eseguiti da personale non qualificato in ambienti inappropriati. La sicurezza deve essere sempre prioritaria: è fondamentale affidarsi a professionisti certificati e strutture regolari.

AGI - Medicina estetica: 1.160 i controlli su tutto il territorio nazionale; sequestrate 14 strutture e oscurati anche siti web. I recenti e drammatici episodi di cronaca legati a interventi di chirurgia estetica effettuati da personale non qualificato, incurante delle gravi conseguenze che possono derivare da prestazioni eseguite in assenza di adeguata preparazione medico-professionale, con apparecchiatura non idonea e in locali carenti dei minimi requisiti sanitari e strutturali, fanno da sfondo alla campagna di controllo, su tutto il territorio nazionale, condotta dai Carabinieri dei Nas, d'intesa con il Ministero della Salute e finalizzata alla verifica della corretta erogazione delle prestazioni di medicina estetica. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Centri estetici abusivi e non a norma, i Nas ne sequestrano 14

