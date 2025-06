Centinaia di civili torturati dai paramilitari russi in Mali secondo un’inchiesta

Una tragica realtà emerge dall’ultima inchiesta di Forbidden Stories: i paramilitari russi del gruppo Wagner sono accusati di aver torturato e rapito centinaia di civili in Mali, utilizzando ex basi delle Nazioni Unite e strutture militari condivise con l’esercito locale. Un grave episodio che solleva preoccupazioni sulla presenza internazionale e la sicurezza nella regione. Leggi per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

Secondo un’inchiesta del collettivo di giornalisti Forbidden stories, i paramilitari russi del gruppo Wagner hanno “rapito e detenuto centinaia di civili in ex basi delle Nazioni Unite e in basi militari condivise con l’esercito maliano”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Centinaia di civili torturati dai paramilitari russi in Mali, secondo un’inchiesta

In questa notizia si parla di: centinaia - civili - paramilitari - russi

