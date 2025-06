Cene mercatini letture e show la nuova formula dei Mercoledì attira Il vicesindaco | Successo oltre ogni aspettativa

Un nuovo modo di vivere il centro storico sta conquistando la città: i Mercoledì236, con le loro scene di mercatini, letture e show, stanno attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La formula innovativa ha superato ogni aspettativa, trasformando le vie in un vivace palcoscenico di cultura, gastronomia e divertimento. La città si anima, diventando un luogo di incontro e scoperta: un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere il cuore pulsante di questa comunità.

Centinaia di persone in Piazza Cavour tra le bancarelle di hobbisti e venditori vintage, lunghe tavolate solidali in Corso Mazzini, letture a cielo aperto per più piccoli, la moda sotto le stelle in Piazza Saffi, la comicità romagnola con Sgabanaza al cospetto della Torre Numai, la musica dal.

Dal 21 maggio al 10 settembre, ogni mercoledì sera il centro storico si animerà con musica, ballo, sport, letture, visite guidate, mercatini e cene in strada.

