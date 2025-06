celleno arriva il finanziamento per la palestra da un milione 750mila euro

A Celleno arriva un importante finanziamento di 1,75 milioni di euro per la costruzione di una nuova palestra scolastica, simbolo tangibile dell’impegno del governo nella valorizzazione delle infrastrutture educative e dello sviluppo locale. Questa iniziativa promette di migliorare significativamente la qualità della vita degli studenti e rafforzare il senso di comunità. È un passo avanti che mette al centro il benessere e le future generazioni.

"Il finanziamento di 1 milione 725mila euro, destinato alla costruzione di una nuova palestra scolastica a Celleno, rappresenta un segnale concreto dell’impegno del governo per la valorizzazione dell’edilizia scolastica e, più in generale, per la crescita e il benessere dei nostri territori”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it