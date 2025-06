Celebration summer party per la fondazione a voce d’’e creature di Don Merola

Il "Celebration Summer Party" ritorna a grande richiesta, un evento che unisce glamour e solidarietà per sostenere la Fondazione A Voce delle Creature di Don Merola. Organizzato con passione da Antonio Savanelli e Raffaele Marra, questa serata speciale ha visto protagonisti talenti e amici pronti a fare la differenza. Un’occasione imperdibile per festeggiare l’estate mentre si contribuisce a una causa nobile. La magia continua, perché insieme possiamo cambiare il mondo.

l “Celebration Summer Party” ha fatto il bis. E che bis! L’evento benefico più atteso dell’anno, organizzato dal dottor Antonio Savanelli e dall’imprenditore Raffaele Marra, con le stelle di prima grandezza, è tornato lo scorso 6 giugno per illuminare la serata in favore dell’associazione “A Voce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - “Celebration summer party” per la “fondazione a voce d’’e creature” di Don Merola

In questa notizia si parla di: celebration - summer - party - voce

Celebration Summer Party, risate e beneficenza: torna “A Voce d”e creature” di Don Luigi Merola - Dopo il grande successo della prima edizione, torna il “Celebration Summer Party” a Voce de Creature di Don Luigi Merola.

| Clicca Mi piace! “#CelebrationSummerParty”, oltre 5mila euro raccolti per la “Fondazione A voce d’’e creature” di Don Luigi Merola: #ILMONITO Il “#CelebrationSummerParty” ha fatto il bis. E che bis! L’evento benefico più atteso dell’anno, organizzato dal dott Vai su Facebook

“Celebration summer party” per la “fondazione a voce d’’e creature” di Don Merola; Celebration Summer Party, oltre 5mila euro per la fondazione di don Merola; Torna il Celebration Summer Party,per sostenere don Luigi Merola.

"Celebration Summer Party", oltre 5mila euro per la fondazione di don Merola Come scrive rainews.it: Oltre cinquemila euro raccolti in una serata di beneficenza per la "Fondazione A voce d'e creature", di don Luigi Merola.