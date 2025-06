Ceccano fatta la squadra di governo Nominati gli assessori e date le deleghe ai consiglieri

A Ceccano la nuova squadra di governo è pronta: assessori nominati, deleghe assegnate e un team deciso a portare avanti il cambiamento. Con due donne in giunta, tra cui il vice sindaco De Santis, e Piroli presidente del consiglio, il futuro della città si annuncia dinamico e promettente. Ora, il passo successivo è mettere in pratica questa energia per costruire un domani migliore per tutti i cittadini.

La squadra di governo che affiancherà il sindaco di Ceccano Andrea Querqui è fatta. Nessuna novità rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi: due le donne in giunta con la De Santis anche vice sindaco e con Emanuela Piroli presidente del consiglio. Presidente del Consiglio - Emanuela Piroli.

