C’è un uomo col coltello sul treno 22 cm di lama nello zaino | denunciato L’amico finisce in carcere

Momenti di tensione e paura hanno sconvolto i passeggeri di un treno diretto a Cadorna, quando un uomo armato di coltello è stato intercettato alla stazione di Como Lago. Con una lama di 22 cm nascosta nello zaino, l’individuo ha scatenato un intervento rapido delle forze dell’ordine, che hanno portato alla denuncia e all’arresto del suo amico coinvolto. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione e la sicurezza sui mezzi pubblici.

Momenti di paura per alcuni passeggeri di un treno diretto a Cadorna. Ieri sera, intorno alle 22.30, le volanti della polizia di stato sono intervenute presso la stazione Fnm di Como Lago, per unaa segnalazione arrivata al numero di emergenza 112. La chiamata indicava la presenza di un uomo. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - "C’è un uomo col coltello sul treno", 22 cm di lama nello zaino: denunciato. L’amico finisce in carcere

In questa notizia si parla di: uomo - treno - coltello - lama

