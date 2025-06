C' è un progetto per far rinascere l' Agorà del ghiaccio

Un’iniziativa ambiziosa sta prendendo forma per trasformare l’Agorà di via dei Ciclamini a Milano, un tempo cuore pulsante di socialità e cultura, ora inattiva dal 2023. Palazzo Marino ha ricevuto una proposta concreta da “Ice Friends Srl” per riqualificare e rinvigorire questo spazio. L’idea promette di restituire all’area il suo splendore originale, offrendo nuove opportunità di aggregazione e divertimento per tutta la città. La sfida è appena iniziata: quale sarà il futuro dell’Agorà?

C’è un progetto per riqualificare e ridare vita all’Agorà di via dei Ciclamini a Milano, inutilizzato dal 2023. Palazzo marino ha fatto sapere di aver ricevuto una proposta da parte della società “Ice Friends Srl”. La proposta, protocollata il 9 giugno scorso, è attualmente oggetto di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - C'è un progetto per far rinascere l'Agorà del ghiaccio

In questa notizia si parla di: progetto - agorà - rinascere - ghiaccio

L'Agorà sarà ancora un palazzo del ghiaccio, manca poco per il progetto - Tra circa dieci giorni arriverà il progetto di riqualificazione dell'Agorà di via Ciclamini, il palazzo del ghiaccio di Milano chiuso dal 2023 e recentemente interessato da incendi e problemi di sicurezza.

C'è un progetto per far rinascere l'Agorà del ghiaccio; Riqualificazione Agorà Milano: dal degrado alla rinascita del palazzetto simbolo degli sport su ghiaccio; Milano, il triste degrado del Palaghiaccio di via dei Ciclamini.