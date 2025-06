C’è un osimano alla marcia per Gaza.

Un osimano si unisce alla Marcia globale per Gaza, portando con sé il desiderio di solidarietà e giustizia. David Monticelli, rappresentante del coordinamento Amicizia Italia Palestina, testimonia la voce di molteplici realtà osimane che si mobilitano contro l’indifferenza dei governi. Organizzata da cittadini di diversi paesi, questa marcia intende sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere interventi concreti. La loro lettera aperta al mondo recita: "Il popolo si solleva..." Un gesto che ricorda a tutti che la solidarietà può fare la differenza.

C’è anche un osimano tra gli aderenti alla Marcia globale per Gaza. In partenza è David Monticelli del coordinamento Amicizia Italia Palestina, espressione di diverse realtà della società civile osimana. A organizzarla è stato un collettivo di cittadini di molteplici Paesi, che hanno scritto alle ambasciate di Egitto e Israele. "Il popolo si solleva – così inizia la loro lettera – di fronte all’inazione dei governi, di fronte alla sofferenza insostenibile del popolo palestinese, di fronte al blocco disumano imposto a Gaza, migliaia di persone, ovunque nel mondo, si organizzano per una marcia senza precedenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it