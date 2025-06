C’è stato un forte boato poi il vetro della finestra della nave da crociera è crollato sul bordo piscina | il racconto di una influencer

Un fragoroso boato ha scosso la Symphony of the Seas, lasciando tutti senza fiato. La scena, immortalata dall’influencer Tytti Tuliainen, rivela il crollo improvviso di un grande pannello di vetro che si è frantumato sull’area piscina durante l’attracco a Port Canaveral. Un incidente che mette in luce i rischi e le emozioni di un viaggio in mare, ricordandoci quanto sia importante la sicurezza nelle meraviglie del mondo delle crociere.

Un grosso pannello di vetro si è staccato all’improvviso dalla vetrata panoramica della Symphony of the Seas, nave da crociera della Royal Caribbean, e si è frantumato sull’area piscina sottostante. L’incidente è avvenuto domenica 8 giugno mentre l’imbarcazione era in fase di attracco a Port Canaveral, Florida. A riprendere tutto è stata Tytti Tuliainen, creatrice di contenuti di viaggio, che si trovava nel ristorante al momento del cedimento. “All’improvviso, abbiamo sentito un forte botto e abbiamo notato che uno dei pannelli della finestra a tutta altezza si era frantumato in piccoli pezzi dall’esterno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “C’è stato un forte boato, poi il vetro della finestra della nave da crociera è crollato sul bordo piscina”: il racconto di una influencer

