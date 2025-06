C' è il primo suicidio assistito È già scontro sul caso Toscana

Pieroni, malato grave di Parkinson, è morto a maggio a 64 anni. Giani e il Pd: "Serve una legge nazionale". Tajani: "Ci sarà". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - C'è il primo suicidio assistito. È già scontro sul caso Toscana

In questa notizia si parla di: primo - suicidio - assistito - scontro

Francia, primo sì dell'Assemblea Nazionale alla legge sul suicidio assistito, Macron: «Un auspicato cammino di fraternità» - La Francia ha dato il suo primo sì all'approvazione della legge sul suicidio assistito, aprendo un percorso verso una maggiore dignità e autonomia.

Suicidio assistito in Toscana, il primo caso dopo l'approvazione della legge regionale: il caso di Daniele Pieroni >> https://buff.ly/XSBLKc8 Vai su Facebook

Lo scontro sul fine vita, primo caso in Toscana in attesa della Consulta; Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo la legge regionale: «Daniele Pieroni ha scelto di morire; In Toscana il primo caso di suicidio assistito. Giani: “ora una legge nazionale”.

Lo scontro sul fine vita, primo caso in Toscana in attesa della Consulta Scrive ilmessaggero.it: Daniele Pieroni, 64 anni, originario di Pescara ma residente da tempo a Chiusi, in provincia di Siena, ha scelto di morire il 17 maggio scorso: è il primo suicidio medicalmente assistito ...