CdS – Napoli vicino a Juanlu Sanchez

Il Napoli si sta preparando a rafforzare la propria rosa con un colpo importante: oltre a De Bruyne, il club azzurro punta anche a Juanlu Sanchez del Siviglia. La trattativa, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta avanzando e sembra promettente. Un’occasione imperdibile per il club partenopeo di consolidare la fascia destra e puntare ancora più in alto nella prossima stagione. La situazione è in evoluzione e tutti gli occhi sono puntati su questo affare.

Arrivano conferme dal CdS: Non solo De Bryune. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Napoli  è in vicino ad arrivare anche a Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha incontrato la dirigenza del club spagnolo per trovare l'accordo per un profilo ritenuto ideale come pedina nel ruolo di vice Di Lorenzo. Napoli vicino a Juanlu Sanchez del Siviglia: la situazione. Dopo le prime indiscrezioni, c'è stato un primo confronto positivo tra le parti nella sede del club andaluso, che apre la strada alla possibile chiusura dell'affare.

