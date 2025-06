CdS – De Bruyne un tocco di classe per Conte

Il calciomercato infiamma le pagine di oggi, con il Corriere dello Sport che svela dettagli intriganti sul Napoli. La squadra ha mostrato forza e carattere, ma ora si apre una nuova sfida tecnica, soprattutto con l’addio di Kvaratskhelia. Un cambiamento importante che potrebbe rivoluzionare le strategie di Spalletti e riaccendere la corsa scudetto. Scopriamo insieme quali mosse potrebbero definire il futuro azzurro.

2025-06-12 09:11:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Per una stagione intera, compreso il giorno dello scudetto, abbiamo parlato del Napoli come di una squadra forte dentro, organizzata, muscolare, atletica, caratterialmente feroce, ma non altrettanto tecnica. La qualità era delegata in buona parte a Kvaratskhelia, ma a gennaio il georgiano ha salutato il golfo per sistemarsi sotto la torre parigina. In mezzo al campo, il vero palleggiatore era ed è Lobotka, ma sia Anguissa che McTominay, giocatori tecnicamente apprezzabili, hanno la dote migliore nell’esuberanza fisica, nell’impatto atletico, nell’occhio vispo (lo scozzese), nell’attacco a sorpresa (ancora lo scozzese). 🔗 Leggi su Justcalcio.com