CdS – Bianco nuovo allenatore del Monza è ufficiale | i dettagli del contratto

Il Monza si prepara a una nuova avventura sotto la guida di Paolo Bianco, il 48enne tecnico pugliese appena ufficializzato come nuovo allenatore. Con un contratto biennale che partirà dal 1° luglio 2025, il club brianzolo punta a salire di livello e scrivere pagine emozionanti del proprio storia. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante scelta strategica e le aspettative sul futuro biancorosso.

2025-06-11 15:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: MONZA – Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza. Il club brianzolo ha ufficializzato l’ingaggio del 48enne tecnico pugliese con una nota pubblicata sul proprio sito web: “ AC Monza comunica che dal 1725 Paolo Bianco sarĂ il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto biennale e rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni”, si legge nel comunicato ufficiale. Bianco è quindi l’erede di Alessandro Nesta, che ha chiuso l’ultima stagione con la retrocessione in Serie B della squadra lombarda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Bianco nuovo allenatore del Monza, è ufficiale: i dettagli del contratto

Monza, avanza Bianco per la panchina: può essere il nome per ripartire, la situazione - Il Monza punta su Paolo Bianco per tornare in A! La scelta del club brianzolo non è solo un cambio di panchina, ma un segnale forte nel contesto di una Serie B sempre più competitiva.

Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza: firmato un biennale

Il club brianzolo ha ufficializzato l'ingaggio del 48enne tecnico pugliese con una nota pubblicata sul proprio sito web: " AC Monza comunica che d ...