Cdm Peronaci ambasciatore in Usa Vattani in Giappone

Il panorama diplomatico italiano si prepara a nuove sfide e opportunità: Marco Peronaci, attuale ambasciatore alla Nato, sarà il prossimo ambasciatore negli Stati Uniti, mentre Mario Vattani, già Commissario generale per Expo 2025 Osaka, assumerà il ruolo in Giappone. Due nomine strategiche che rafforzano la presenza dell’Italia nel contesto internazionale e aprono nuovi orizzonti di collaborazione tra i paesi. Un passo deciso verso un futuro all'insegna della diplomazia e della cooperazione globale.

Sarà Marco Peronaci, attuale ambasciatore alla Nato, il nuovo ambasciatore italiano negli Stati Uniti. La decisione è arrivata, secondo quanto si apprende, nel corso del Consiglio dei ministri che ha indicato anche Mario Vattani, attuale Commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, come ambasciatore italiano in Giappone.

