CC uccisopresi rapinatori | uno è morto

Una tragica giornata di violenza si è consumata nei pressi di Grottaglie, dove due rapinatori hanno aperto il fuoco, causando la morte del brigadiere Carlo Legrottaglie, un uomo che stava per andare in pensione. Dopo un intenso conflitto a fuoco, i responsabili sono stati catturati, ma uno dei rapinatori ha perso la vita. Un triste epilogo che scuote la comunità e sottolinea il coraggio delle forze dell’ordine.

12.55 Sono stati presi i due rapinatori che stamane alle 7 hanno aperto il fuoco e ucciso il brigadiere dei Carabinieri di 60 anni,Carlo Legrottaglie,che tra meno di un mese sarebbe andato in pensione. Oggi era il suo ultimo giorno di lavoro Sono stati catturati nei pressi di una masseria a Grottaglie, in provincia di Taranto,dopo un altro conflitto a fuoco. Uno dei due rapinatori è morto. Il CC ucciso nelle campagne del Brindisino era a un posto di blocco. Un'auto non si è fermata all'alt ed è scattato l'inseguimento, poi la sparatoria.