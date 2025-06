Cavallo colpito sul muso con un casco durante una corsa | il video

Un episodio scioccante all’Ippodromo di Pontecagnano scuote l’opinione pubblica: un uomo colpisce brutalmente il puledro Gandalf Grif con un casco, generando sdegno e richieste di giustizia. La scena, catturata dalle telecamere e condivisa online, solleva gravi interrogativi sul rispetto e il benessere degli animali da corsa. È fondamentale riflettere sulla tutela degli esseri viventi e combattere ogni forma di maltrattamento. Continua a leggere.

All’Ippodromo di Pontecagnano, nel Salernitano, un uomo ha colpito con un casco il puledro Gandalf Grif, perché si rifiutava di andare ai blocchi di partenza per la corsa. Il gesto, ripreso in video e diffuso dagli attivisti per i diritti degli animali, ha suscitato indignazione e denunce per maltrattamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it