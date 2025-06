Cavalli maltrattati e macellati illegalmente | i quattro imputati principali chiedono il patteggiamento

Un grave scandalo scuote il mondo degli animali: quattro imputati principali, coinvolti in maltrattamenti e macellazioni illegali di cavalli attraverso la falsificazione dei dati dell'anagrafe equina, hanno deciso di chiedere il patteggiamento. Tra loro padre e figlia di Cannara, rispettivamente di 63 e 35 anni, si trovano ora a dover rispondere di un reato che ha sconvolto l'intera comunità . Ma cosa potrebbe riservare il futuro per queste persone?

Quattro persone hanno patteggiato per i reati di maltrattamenti e uccisione di animali, attraverso la falsificazione dei dati dell’anagrafe nazionale equina, al fine di vendere la carne. Si tratta di padre e figlia, di Cannara, di 63 e 35 anni, difesi dagli avvocati Cosimo Gabriele Caforio e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Cavalli maltrattati e macellati illegalmente: i quattro imputati principali chiedono il patteggiamento

Cavalli maltrattati e macellati illegalmente: i quattro imputati principali chiedono il patteggiamento; Cavalli da corsa macellati illegalmente: sette indagati, in quattro ai domiciliari per associazione a delinque; Cavalli maltrattati e macellati clandestinamente: in sette nei guai per traffico di equini.

Cavalli maltrattati e costretti a corse illegali, denunciate quattro persone corrieredelmezzogiorno.corriere.it scrive: I militari, complessivamente, hanno ispezionato venti siti, nei quartieri ...