Cavalieri tecnici in arrivo dall' Australia | c' è l' accordo con l' Iron Armour

Cavalieri Union e Australia si uniscono in un progetto che promette grandi novità: dall’accordo con l’Iron Armour, arriva un contingente di tecnici australiani pronti a portare nuove strategie e competenze nel rugby italiano. Dalla Terra dei canguri, dunque, un vento fresco per il movimento sportivo di Prato, consolidando un legame che unisce tradizione e innovazione. Questa collaborazione segna un passo importante verso un futuro ricco di successi e sfide condivise.

Prato, 12 giugno 2025 - Prato e l'Australia distano migliaia di chilometri, ma i punti in comune non mancano. Soprattutto nello sport: basti pensare a Christian Vieri, che da adolescente tornò a Santa Lucia proprio dalla "Terra dei canguri" (dove la famiglia si era ormai stabilita). O ad Alessandro Diamanti, che allena le giovanili del Melbourne City. Stavolta però, il trait d'union riguarda il rugby: i Cavalieri Union hanno sottoscritto infatti una patto di collaborazione con l'Iron Armour Academy, una realtà sportiva "aussie", che entrerà nel vivo il prossimo autunno. Il prossimo ottobre, i tecnici ed altri tesserati dell'Iron Armour arriveranno a Montemurlo, dove si fermeranno per una decina di giorni.