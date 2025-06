Catherine Deneuve è una vera antidiva | Non mi sono mai sentita bella

Catherine Deneuve, un’icona senza pretese, sfida gli stereotipi di bellezza e l’immagine dell’antidiva. La sua umiltà e autenticità sono ciò che la rendono davvero speciale, anche se molti la considerano un simbolo di eleganza senza tempo. Quest’anno, al Taormina Film Festival 2025, ci ricorda che la vera grandezza sta nella semplicità e nel cuore. Perché, alla fine, la vera star è chi sa essere semplicemente sé stesso.

La Sicilia si riempie in questi giorni di star internazionali, di uomini e donne che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Il primo super ospite è stato Michael Douglas, da Hollywood a Parigi, al Taormina Film Festival 2025 arriva anche l' icona francese Catherine Deneuve. Iconica sì, ma senza sentirsi tale. Perché l'attrice che presenta il nuovo film Spirit World, dedicato al Giappone e al magico periodo in cui si crede che i morti possano fare visita ai vivi, una diva, o un sex symbol, non ha mai avuto intenzione di diventarlo. Catherine Deneuve, non chiamatela sex symbol. Il suo film più famoso si intitola proprio Bella di giorno, ma Catherine Deneuve bella non si è mai sentita.