Catherine Deneuve | Dell’Italia amo tutto tranne la politica I femminicidi? Un’emergenza Le donne denunciano ma vengono uccise lo stesso

Catherine Deneuve, icona senza tempo, si distingue al Taormina Film Festival non solo per la sua straordinaria carriera, ma anche per il suo spirito di denuncia sociale. Tra ricordi e riflessioni sull’età , tocca temi caldi come femminicidi, giustizia e tecnologia. La sua voce, pura e sincera, ci invita a riflettere sull'importanza di agire contro le emergenze che colpiscono le donne, perché il cambiamento parte da ciascuno di noi.

Al Taormina Film Festival, la leggendaria attrice rifiuta l’etichetta di diva («Mai stata sola, nĂ© capricciosa»), ricorda Mastroianni, parla di giustizia lenta, intelligenza artificiale e del diritto di invecchiare: «Posso fare la nonna nei film, ma non solo marmellate». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Catherine Deneuve: «Dell’Italia amo tutto, tranne la politica. I femminicidi? Un’emergenza. Le donne denunciano, ma vengono uccise lo stesso»

"Io adoro l'Italia. Ho avuto la fortuna di apprendere l'italiano e non grazie al padre di mia figlia, che parlava francese. Amo i luoghi, la vostra cultura, tutto. Mi piace ogni cosa dell'Italia, a parte la politica". Catherine Deneuve è ospite della settantunesima edizio

