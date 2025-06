Catherine Deneuve a TPI | Non mi sono mai sentita una diva Il futuro? Non sono ottimista il clima non è dei migliori

Catherine Deneuve, icona di classe e charme senza tempo, incanta ancora il pubblico del Taormina Film Festival. A ottant’anni, la sua presenza è un inno alla grazia e all’eleganza, dimostrando che il vero glamour non ha età . Con un caftano colorato, occhiali ambrati e ballerine che sfiorano le caviglie, Deneuve si presenta come una diva moderna, autentica e intramontabile. La sua voce, il suo stile e il suo fascino rimangono un esempio di grandezza da cui trarre ispirazione.

La classe, lo charme e l’allure da grande diva sono quelli di sempre perchĂ© Catherine Deneuve, nonostante i suoi ottant’anni, mantiene decisamente intatto il suo fascino. Occhiali leggermente ambrati, caftano colorato e ballerine ai piedi che le lasciano scoperte caviglie sottili su cui spicca un piccolo tatuaggio, fatto per coprire una cicatrice, la grande attrice francese è arrivata al Taormina Film Festival per presentare il suo ultimo film, Spirit World di Eric Khoo (nelle sale dal 26 giugno) una storia molto spirituale, ultraterrena in cui c’è un dialogo fra anime. Catherine Deneuve, che ieri sera al Teatro Antico ha ricevuto il premio alla carriera, dopo aver chiarito con molta chiarezza quello di cui non vuole parlare: la vita privata, il suo rapporto con Marcello Matroianni, la condanna a Gerard Depardieu, racconta il grande piacere che ha provato ad interpretare questo film che l’ha portata a recitare in Giappone un paese che ama tantissimo, per un mese intero. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Catherine Deneuve a TPI: “Non mi sono mai sentita una diva. Il futuro? Non sono ottimista, il clima non è dei migliori”

In questa notizia si parla di: sono - catherine - deneuve - diva

Taormina, Catherine Deneuve: non sono una diva, non c’è solo cinema - Catherine Deneuve, iconica stella del cinema francese, svela un lato inaspettato al Taormina Film Festival: lontana dall’immagine di diva, l’attrice preferisce parlare di famiglia e autenticità .

Catherine Deneuve, 'io né sex symbol né diva' L'attrice a Taormina, sono una nonna che non fa solo marmellate. #ANSA Vai su Facebook

Catherine Deneuve: "Io né sex symbol né diva". L'attrice a Taormina, "sono una nonna che non fa solo marmellate". #ANSA Vai su X

Catherine Deneuve: «Non mi sono mai sentita una diva. Dell’Italia amo tutto, tranne la politica. I femminicidi? Un’emergenza. Le donne denunciano, ma vengono uccise lo stesso; Catherine Deneuve: «Non mi sono mai sentita né bella né diva. Certo non sto a casa a fare la marmellata»; Catherine Deneuve al Taormina Film Festival 2025 con iconica borsa Chanel e tanta classe: Non mi sono mai sentita una diva in vita mia.

Deneuve sogna Caterina la Grande: "Ma non sono una diva" Si legge su msn.com: Non rispondo sul Me Too e su Gérard Depardieu.