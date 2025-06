Catherine Deneuve a Taormina | Amo tutto dell'Italia tranne la politica

Catherine Deneuve, icona del cinema francese, incanta Taormina con il suo fascino senza tempo. Amante appassionata dell’Italia, ha dichiarato di apprezzare tutto del nostro Paese, tranne la politica, e di venirci regolarmente. La sua presenza al Taormina Film Festival promette una serata indimenticabile, un’occasione unica per vivere un incontro con una leggenda del cinema internazionale. La diva sarà protagonista di un evento che lascerà il pubblico senza fiato, consolidando il suo legame speciale con l’italia.

(askanews) – «Adoro l'Italia, ho avuto la fortuna di apprendere l'italiano perché sono venuta molte volte, non grazie al padre di mia figlia (Marcello Mastroianni) che parlava benissimo francese. Mi interessa la lingua, la gente, il Paese, mi piace tutto dell'Italia, a parte la politica, e ci vengo regolarmente», ha commentato Catherine Deneuve. Così l'attrice, ospite del Taormina Film Festival, sarà protagonista di una serata di gala al Teatro Antico in cui riceverà il Premio alla carriera in questa 71esima edizione.