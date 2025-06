Catanzaro Il presidente Roberto Occhiuto indagato per corruzione | Mai avrei pensato di ricevere un avviso di garanzia

Inaspettate svolte scuotono il cuore della Calabria: il presidente Roberto Occhiuto si trova indagato per corruzione, un colpo inaspettato che ha lasciato tutti sgomenti. La sua sincerità nel condividere la notizia sui social dimostra una volontà di trasparenza, ma apre anche a molte domande sul futuro politico della regione. Un episodio che rischia di cambiare il volto della politica calabrese e di mettere alla prova la fiducia dei cittadini.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. A rivelarlo è lo stesso governatore attraverso un video pubblicato sui propri canali social. “Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere”, ha dichiarato Occhiuto nel messaggio. “Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell’ambito di un’inchiesta più ampia che coinvolgerebbe più persone. Un avviso per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse lontanamente a un’ipotesi di corruzione”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Catanzaro. Il presidente Roberto Occhiuto indagato per corruzione: “Mai avrei pensato di ricevere un avviso di garanzia”

