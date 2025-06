Catania truffe assicurative | anziano svela come funzionava il raggiro | denunciate due napoletane

Una truffa assicurativa ben orchestrata prendeva di mira anziani in tutta Italia, tra cui un uomo di 76 anni a Catania. Due donne napoletane, esperte nel raggiro, sono state denunciate dalla Polizia di Stato per aver architettato un piano criminale sofisticato. La vittima ha deciso di svelare come si svolgeva il raggiro, mettendo in luce le tecniche usate e contribuendo alla lotta contro queste truffe. Un caso che mette in evidenza l’importanza della prevenzione e della vigilanza.

Un piano criminale ben organizzato smascherato dalla Polizia di Stato. Due donne napoletane, di 34 e 46 anni, specializzate in truffe assicurative su scala nazionale, sono state denunciate dalla Polizia di Stato di Catania. A far scattare le indagini è stata la denuncia di un uomo di 76 anni, residente a Catania, caduto nella loro trappola. Come è avvenuta la truffa. La vittima ha raccontato di aver inserito i propri dati personali e il numero di telefono su un sito dedicato alla comparazione di polizze assicurative, alla ricerca di un'offerta conveniente per rinnovare l'RC auto.

