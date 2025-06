Catania tentata rapina in un bar del centro | arrestato un 35enne armato di coltello e ubriaco

Notte di paura a Catania: un uomo armato di coltello e visibilmente ubriaco ha tentato di rapinare un bar del centro, ma grazie all'intervento tempestivo della Polizia di Stato, l'aggressore è stato arrestato prima che potesse portare a termine il suo piano. La prontezza delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi e garantito la sicurezza dei cittadini, dimostrando ancora una volta come la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale.

Intervento della Polizia sventa una rapina nella notte. Un uomo con il volto coperto da un passamontagna e armato di coltello ha fatto irruzione in un bar situato in via VI Aprile, minacciando il personale nel tentativo di farsi consegnare il denaro dell'incasso. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte ed è stato interrotto grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato, allertata da un passante che ha assistito alla scena. L'aggressore già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, un 35enne di origine algerina, era in evidente stato di ebbrezza ma, nonostante ciò, è riuscito a puntare il coltello contro il banconista, tentando di ottenere il denaro.