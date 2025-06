Catania più pulita | al via lo spazzamento notturno e i divieti di sosta

Catania si prepara a risplendere grazie a un nuovo piano di pulizia notturna che trasforma il centro cittadino in un esempio di igiene e decoro. Con l'introduzione dello spazzamento meccanizzato e i divieti di sosta, la città mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’estetica urbana. Un’innovazione che, sostenuta dall’amministrazione comunale, promette di fare di Catania una città più pulita e vivibile, iniziando proprio dal cuore pulsante del suo centro.

Nuovo piano di pulizia per il centro cittadino. A Catania parte un innovativo servizio di pulizia meccanizzata notturna, pensato per rendere le strade del centro più decorose e salubri. L'iniziativa, lanciata in via sperimentale nel lotto Centro, sarà progressivamente estesa ad altre aree urbane. Voluto dall'Amministrazione comunale su direttiva del sindaco Enrico Trantino e dell' assessore all'ecologia Massimo Pesce, il progetto è gestito dalla società Gema S.p.A. e punta a garantire una maggiore efficacia nello spazzamento, grazie all'assenza di auto in sosta durante le ore notturne.

