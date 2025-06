Castro Juventus Gazzetta | c’è anche il bolognese nella lista degli obiettivi per l’attacco! Tutti gli aggiornamenti

La Juventus punta forte sul mercato per rafforzare il reparto offensivo, e tra i nomi caldi spicca anche quello di Castro, il talentuoso attaccante del Bologna, già al centro delle attenzioni della Gazzetta dello Sport. Con l’obiettivo di rinvigorire la rosa, i bianconeri stanno studiando le mosse giuste per assicurarsi un colpo importante. Tutti gli aggiornamenti su questa strategia che potrebbe rivoluzionare il futuro della Juventus.

Castro Juventus (Gazzetta dello Sport): c’è anche il bolognese nella lista degli obiettivi per rinforzare il reparto d’attacco! Tutti gli aggiornamenti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Juventus svelando in particolare gli obiettivi per quanto riguarda il reparto offensivo, lì dove la dirigenza ha in programma se non uno due colpi. Tra gli obiettivi dei bianconeri c’è anche Santiago Castro, attaccante che nel corso di quetsa ultima stagione si è preso la scena nel Bologna di Vincenzo Italiano. Può essere un’alternativa a Retegui. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com