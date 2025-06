Castelvetrano piange Mary Bonanno | uccisa dal marito un’intera città in marcia contro il femminicidio

Castelvetrano si ferma per l’ennesima tragedia che scuote la comunità: quasi mille persone hanno marciato contro il femminicidio, ricordando Mary Bonanno, vittima di violenza domestica. La fiaccolata, organizzata da colleghe e insegnanti, ha unito il paese in un gesto di solidarietà e denuncia. Un momento di profonda riflessione che invita tutti a non abbassare mai la guardia contro la violenza di genere.

Quasi mille persone hanno partecipato, ieri sera a Castelvetrano (Trapani), alla fiaccolata organizzata per Mary Bonanno, la donna uccisa venerdì scorso con un colpo di chiave inglese alla testa e diverse coltellate dal marito Francesco Campagna che poi si è tolto la vita. A organizzarla sono state alcune colleghe della donna, insegnanti Asacom negli istituti scolastici di Castelvetrano. Il corteo.

Chi erano Mary Bonanno e Francesco Compagna, i due coniugi trovati morti in casa a Castelvetrano - Nel cuore di Castelvetrano, la tragica scoperta dei coniugi Francesco Compagna e Mary Bonanno ha sconvolto la comunità.

