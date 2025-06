Cassonetti sotto la finestra Palazzina in rivolta | Spostateli

I residenti di via Manin sono da oltre un anno alle prese con una disputa che coinvolge i cassonetti posizionati troppo vicino alle loro finestre, creando disagio e preoccupazioni per il caldo estivo. Dopo aver affidato la pratica a un legale, si aspettano finalmente una soluzione concreta: lo spostamento dei contenitori. La speranza è che questa battaglia trovi presto una conclusione, per garantire un ambiente più sicuro e vivibile a tutti.

Dicono di avere affidato la pratica ad un legale, perché la pratica ‘langue’ da oltre un anno. La pratica riguarda la collocazione di una batteria di cassonetti in via Manin, troppo vicina alle finestre di una palazzina che ne contesta il posizionamento e chiede, da tempo, la problematica venga risolta attraverso un semplice spostamento. "Anche perché con il caldo la situazione è destinata a peggiorare", spiegano i residenti che hanno già interessato del caso gli uffici comunali e quelli di Hera, senza tuttavia ottenere soddisfazione. "È stata cambiata la disposizione dei cassonetti, ma il problema resta", dicono i residenti della zona, stretta tria via Mazzini e Rometta, che hanno raccolto ampia documentazione fotografica delle condizioni della batteria – il cui stato non è dissimile da tante altre contro le quali si accanisce l’inciviltà che alligna in diverse zone cittadine – e fanno presente che, "con la bella stagione, siamo costretti a convivere con sporcizia e cattivo odore a pochi metri dalle nostre finestre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cassonetti sotto la finestra. Palazzina in rivolta: "Spostateli"

