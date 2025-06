Cassonetti dei rifiuti pieni | Arezzo si fa carico dei problemi impiantistici di altre province?

Arezzo si distingue ancora una volta per l’attenzione alla qualità del servizio di raccolta rifiuti, intervenendo prontamente sui disservizi causati da cassonetti pieni e problemi impiantistici provenienti da altre province. La città si impegna a garantire un ambiente pulito e sostenibile, affrontando con determinazione ogni criticità. In questo impegno, Arezzo dimostra che la collaborazione e la responsabilità condivisa sono fondamentali per un futuro più verde e ordinato.

“A seguito di alcuni disservizi legati al servizio di raccolta dei rifiuti in via Lorenzo De Giudici e in altre zone della città e dopo una nostra segnalazione abbiamo appreso che alcuni possibili disagi potrebbero essere derivati da problemi impiantistici verificatisi fuori dal Comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Cassonetti dei rifiuti pieni: Arezzo si fa carico dei problemi impiantistici di altre province?"

Su 104 Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto solo 7 contrari all'approvazione delle Tariffe dei rifiuti ed 8 i Comuni astenuti - Arezzo, 24 maggio 2025 – Su 104 Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, solo 7 si sono opposti all’approvazione delle tariffe dei rifiuti, mentre 8 si sono astenuti.

