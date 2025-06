Caso Weinstein nuova sentenza | una condanna e due assoluzioni parziali

Il caso Weinstein si arricchisce di nuovi capitoli: una condanna e due assoluzioni parziali segnano un’evoluzione complessa e sorprendente. L’ex produttore, icona degli abusi di potere nel cinema, si trova al centro di un verdetto che riflette le sfide della giustizia nel affrontare casi così delicati. Questa sentenza accende nuovi dibattiti sulla lotta contro la cultura del silenzio e la responsabilità nel mondo dello spettacolo.

Harvey Weinstein, l'ex potente produttore cinematografico divenuto simbolo globale degli abusi di potere nel mondo dello spettacolo, ha ricevuto un verdetto contrastato nel secondo processo a suo carico. La giuria lo ha giudicato colpevole di un'accusa di aggressione sessuale, non colpevole per un'altra, mentre non è stato raggiunto un accordo sul capo d'imputazione per stupro.

