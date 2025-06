Caso spionaggio sentito Jacobs | All’oscuro di tutto Prossima audizione a luglio

In un caso di spionaggio che scuote il mondo dello sport, l'atleta coinvolto come parte offesa, fratello di Tortu, ha testimoniato durante un’udienza fondamentale prevista per luglio. L’accusa sostiene che il fratello abbia fatto sprigionare una rete di sorveglianza da parte di un’agenzia investigativa, portando alla luce un intricato intreccio di segreti e misteri. La vicenda promette di rivelare dettagli sorprendenti che potrebbero cambiare il volto dell’indagine.

