Caso Paragon la Commissione Ue | Inaccettabile accedere illegalmente a dati dei cittadini

La recente vicenda che coinvolge il software spyware Graphite, prodotto dall’azienda israeliana Paragon, ha acceso un caso di enorme rilevanza etica e legale. La Commissione Europea condanna fermamente l’accesso illecito ai dati dei cittadini, sottolineando l’inviolabilità della privacy. In Italia, l’installazione di questo software su device di figure pubbliche come Francesco Cancellato e Luca Casarini solleva interrogativi fondamentali sulla tutela della libertà individuale e sulla trasparenza dei servizi segreti. È un richiamo urgente alla responsabilità e al rispetto dei diritti fondamentali.

La Commissione europea ribadisce l’inviolabilità dei dati personali e condanna eventuali abusi dello spyware Graphite – prodotto dalla società israeliana Paragon – da parte delle autorità. In Italia il software è stato installato sui device, ad esempio, del giornalista Francesco Cancellato (direttore di Fanpage) e dell’attivista Luca Casarini. La vicenda è al centro di un caso che coinvolge i servizi segreti italiani. Paragon, infatti, ha smentito il Copasir che, nella sua relazione sul caso dello spionaggio di giornalisti e operatori umanitari, aveva dichiarato la rescissione del contratto con la società che produce lo spyware Graphite da parte dei servizi – l’Aise, per l’estero, e all’Aisi, per i servizi interni – dopo avere saputo che era stato installato anche sui dispositivi di Cancellato e di Casarini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it