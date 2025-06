Caso Paragon arriva alla plenaria del Parlamento Ue la Commissione | Inaccettabile spiare giornalisti

Il caso Paragon scuote il Parlamento europeo: per la prima volta, l'assemblea discuterà dello spionaggio illegale che ha coinvolto giornalisti e oppositori politici, sollevando questioni di libertà e trasparenza. La Commissione europea ha definito inaccettabile questa condotta, sottolineando l'importanza di difendere i principi fondamentali della democrazia. L’attenzione è alta: quale sarà il futuro di queste indagini e delle libertà civili in Europa? Continua a leggere.

Il Parlamento europeo, in seduta plenaria, discuterà il caso Paragon lunedì 16 giugno. Sarà la prima volta che il caso di spionaggio, che coinvolge anche due giornalisti di Fanpage.it, entrerà all'assemblea dell'Europarlamento. Ogg, intanto, la Commissione europea ha ribadito che è "inaccettabile" lo spionaggio illegale dei giornalisti e oppositori politici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giornalisti - caso - paragon - plenaria

Pfizergate, l'Ue bocciata sul caso sms: von der Leyen non poteva negare l’accesso ai giornalisti - La controversa decisione della Commissione Europea di negare l'accesso ai messaggi tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla solleva interrogativi sulla trasparenza delle istituzioni.

Ong e giornalisti spiati, le indiscrezioni: sceneggiata a sinistra, cosa faranno in aula | .it; Giornalisti spiati e aggressioni omofobe in crescita, Zan: Meloni ha paura della democrazia, Rai ormai è Istituto Luce; Pd, M5S e Avs chiedono una commissione d'inchiesta all'Eurocamera sul caso Paragon. Casarini: C'è puzza di regime.

La manina americana: i sospetti del governo sull’attacco di Paragon Scrive editorialedomani.it: A Palazzo Chigi domina l’idea di una vendetta ordita dal deep state vicino a Biden ...