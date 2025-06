Caso Max Mara alla Camera | Insulti e oppressioni alle operaie

Le condizioni delle lavoratrici di Max Mara a Reggio Emilia sono agghiaccianti: insulti, vessazioni e umiliazioni quotidiane. La loro lotta per dignità e rispetto ha acceso i riflettori su un sistema di sfruttamento che non può più essere tollerato. È ora che il governo intervenga con decisione, garantendo giustizia e tutela alle operaie, vittime di ingiustizie inaccettabili. La loro voce deve essere ascoltata e rispettata.

Reggio Emilia, 12 giugno 2025 – Avs e M5s chiedono al governo di riferire sul ‘caso’ delle lavoratrici di Max Mara di Reggio Emilia che hanno scioperato assieme alla Filctem Cgil. “Insultate, vessate, sottoposte a controlli umilianti, privazioni e turni massacranti, pagate a cottimo. Sono state chiamate ’mucche da mungere’, ’grasse’, ’obese’. Il loro capo le ha invitate a fare esercizi a casa per dimagrire. I padroni le hanno detto che le guardano quante volte vanno in bagno. Le lavoratrici in sciopero della Manifattura San Maurizio di Reggio Emilia, del gruppo Max Mara, hanno tutta la nostra solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Max Mara alla Camera: “Insulti e oppressioni alle operaie”

