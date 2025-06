Caso Chiara Poggi | impronta compatibile con la stampella non con un tacco

Nell’ambito dell’incidente probatorio riaperto dalla Procura di Pavia, un dettaglio sorprendente emerge: un’impronta sulla gamba di Chiara Poggi, caratterizzata da tre pallini, attribuita a una stampella con antiscivolo, non a un tacco di scarpa. Questo particolare rivela nuove sfumature nel caso e apre uno spiraglio di verità. L’ematoma, segno di un colpo secco, potrebbe nascondere un disprezzo più profondo e complesso di quanto si pensasse finora.

Nell’ambito dell’incidente probatorio riaperto dalla Procura di Pavia, un dettaglio colpisce: sulla gamba della vittima, è stata fotografata un’impronta caratterizzata da tre pallini, attribuita non a un tacco di scarpa ma a una stampella con pallini antiscivolo, secondo il medico legale Pasquale Mario Bacco, intervistato da Giallo. L’ematoma: segno di disprezzo. L’ematoma connesso all’impronta sarebbe stato provocato da un colpo secco con un oggetto, non da un calcio: un gesto di violenza, non casualità. La forma della traccia confermerebbe l’ipotesi della stampella, escludendo una scarpa dal tacco sporgente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it