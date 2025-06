Caso Alessio Agostini la procura ha disposto l’autopsia

Le forze dell’ordine hanno disposto l’autopsia sul corpo di Alessio Agostini, l’imprenditore trentino di 42 anni coinvolto nell’inchiesta “Sciabolata”. Le indagini continuano a ritmo serrato sotto la guida del procuratore Sandro Raimondi, mentre si cercano risposte su un caso che sta scuotendo la comunità locale. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi e approfondimenti sulla vicenda.

Proseguono le indagini sulla morte di Alessio Agostini, l'imprenditore trentino di 42 anni coinvolto nell'inchiesta "Sciabolata" condotta nei mesi scorsi dalle fiamme gialle di Trento coordinate dal procuratore Sandro Raimondi. Nella giornata di ieri, mercoledì 11 giugno, le forze dell'ordine.

Alessio Agostini trovato morto in casa a Trento, ipotesi suicidio mentre era agli arresti domiciliari - Tragedia a Trento: Alessio Agostini, noto imprenditore, è stato trovato morto nella sua casa durante gli arresti domiciliari.

La morte di Alessio Agostini a Trento: autopsia per chiarire le cause. Esame disposto dalla Procura su richiesta della compagna dell'imprenditore indagato nell’inchiesta “Sciabolata” Vai su Facebook

Le notizie della giornata dal Trentino. In primo piano la cronaca con la morte di Alessio Agostini, indagato nell'inchiesta Sciabolata della Procura di Trento. #tgrin60secondi #10giugno Vai su X

Suicidio di Alessio Agostini a Trento, il corpo trovato in casa dai familiari: era appena diventato padre Scrive virgilio.it: Era da poco diventato padre Alessio Agostini, l’imprenditore 42enne di Trento che ha commesso suicidio mentre si trovava agli arresti domiciliari ...