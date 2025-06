Caserta sorpresi a bordo di una Fiat Panda con droga | due giovani arrestati dopo inseguimento

Un inseguimento mozzafiato lungo viale Carlo III di Caserta termina con l’arresto di due giovani a bordo di una Fiat Panda. Noti alle forze dell’ordine, i 20 e 25 anni sono stati fermati con droga a bordo, dopo un rocambolesco inseguimento che ha messo in allarme la città. La vicenda mette in luce come la lotta al traffico di sostanze stupefacenti continui a essere una priorità.

Sorpresi a bordo di una Fiat Panda con droga dopo un inseguimento lungo viale Carlo III. Finiscono in manette un 20enne e un 25enne casertani già noti alle forze dell'ordine. La Fiat Panda di colore bianco, sulla quale viaggiavano .

Nuova tragedia sulle strade del Lazio: donna di 70 anni muore nello scontro tra la sua Smart ed una Panda. Feriti i due giovanissimo a bordo della Fiat. L’incidente a Grottaferrata - Tragedia sulle strade del Lazio: un incidente a Grottaferrata ha portato alla morte di una donna di 70 anni, coinvolta in uno scontro tra la sua Smart e una Panda.

Cerveteri, ladri di appartamento sorpresi a bordo di un’auto rubata; Ladri acrobati con la proprietaria dentro l'appartamento; Panda a noleggio per spacciare a domicilio. Fermati tre gruppi di pusher.

Sorpresi dai carabinieri su un’auto rubata. Banditi fuggono a piedi tra le campagne Scrive msn.com: quando l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da una Fiat Panda di colore bianco, con tre persone a bordo incappucciate, la cui targa corrispondeva a una vettura che era stata ...