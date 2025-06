Cascina si schiera contro la guerra, dando voce a un messaggio di pace e solidarietà. Con un gesto deciso, l’amministrazione comunale ha aderito alla campagna di Emergency “R1PUD1A”, affiggendo uno striscione simbolico al palazzo dell’Anagrafe. “Il richiamo all’articolo 11 della Costituzione è estremamente centrato – ha dichiarato il sindaco Michelangelo Betti – perché da un lato c’è il ripudio della guerra, dall’altro in quell’articolo trova base la nostra chiara volontà di promuovere la pace.”

Cascina, 11 giugno 2025 - “Il Comune di Cascina R1PUD1A la Guerra”: con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha aderito alla campagna di Emergency “R1PUD1A” e nei prossimi giorni uno striscione sarà affisso al palazzo dell’Anagrafe. “Il richiamo all’articolo 11 della Costituzione è estremamente centrato – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – perché da un lato c’è il ripudio della guerra, dall’altro in quell’articolo trova base anche la nascita dell’Unione Europea perché si dà apertura e sostegno alle organizzazioni internazionali. In un solo articolo si esprime dunque il ripudio della guerra, si indicano i metodi di risoluzione delle controversie e gli strumenti come UE e ONU che possono essere riconosciuti per contrastare le guerre. 🔗 Leggi su Lanazione.it