Cascina, 11 giugno 2025 - Sono ben 125 i pianisti che si sono iscritti al “Premio Toscana Città di Cascina”, la manifestazione in programma a Cascina da oggi, 11 giugno, al 22 giugno e che si svolge sotto la prestigiosa direzione artistica del maestro Daniel Rivera. Oltre che dall’Italia, i partecipanti arriveranno da Argentina, Armenia, Cina, Croazia, Bulgaria, Lituania, Messico, Slovenia, Regno Unito, Ungheria e USA. “Sono certamente numeri da capogiro quelli che caratterizzano la terza edizione del Premio Toscana Città di Cascina – ha detto l’assessora alla cultura Bice Del Giudice –. Un concorso pianistico internazionale organizzato anche quest’anno dal Comune di Cascina, in collaborazione con l’associazione cascinese Amici della Musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, in arrivo 125 pianisti da tutto il mondo

