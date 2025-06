Casazza svolta e travolge un centauro Aveva bevuto | automobilista denunciato

Un incidente spettacolare scuote Casazza: una svolta improvvisa ha travolto un centauro, mentre un automobilista, risultato poi positivo all’alcol, è stato denunciato. La collisione si è verificata mercoledì 11 giugno, nel cuore dell’incrocio tra la statale 42 e via Dante Alighieri, lasciando la comunità sgomenta di fronte a un episodio che solleva importanti questioni sulla sicurezza stradale e il rispetto delle regole.

