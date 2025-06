Casartigiani Taranto chiede l’istituzione di un tavolo permanente su sicurezza e legalità

In un contesto di crescente insicurezza, Casartigiani Taranto lancia un appello al nuovo sindaco Piero Bitetti e al Prefetto Paola Dessì: istituire un tavolo permanente sulla sicurezza e la legalità. La richiesta nasce dall’urgenza di tutelare commercianti e artigiani, seriamente preoccupati per la diffusione di furti e atti illeciti che minano il tessuto economico locale. È fondamentale intervenire tempestivamente per garantire un ambiente più sicuro e sostenibile.

Tarantini Time Quotidiano Casartigiani Taranto rivolge un appello urgente al neo sindaco Piero Bitetti e al Prefetto Paola Dessì affinché venga istituito un tavolo permanente sulla sicurezza e la legalità. Questa richiesta nasce da un clima di crescente preoccupazione tra i commercianti e gli artigiani del territorio, acuito da una serie di episodi incresciosi, quali molteplici furti nelle ore notturne, ai danni di noti esercizi commerciali in diverse zone della città e del borgo. Motivo per cui vige tra gli esercenti un senso di insicurezza, già fortemente provato dalla crisi economica in cui versa la città e dalla difficoltà di fare impresa in un contesto instabile e percepito come poco protetto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Casartigiani Taranto chiede l’istituzione di un tavolo permanente su sicurezza e legalità

In questa notizia si parla di: taranto - tavolo - permanente - sicurezza

Urso convoca il tavolo per Taranto: “Nazionalizzare l’ex Ilva? Non siamo nell’Unione sovietica” - Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, ha convocato a Roma il “tavolo per Taranto” con numerose associazioni di categoria, discutendo sulla proposta di nazionalizzazione dell’Ex Ilva.

LIVE ORA: CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO DI TARANTO? ? IL VOTO IN DIRETTA In studio Angelo Di Leo & Dario Murri In collegamento con i comitati dei... Vai su Facebook

TARANTO 24 MAGGIO, SEMINARIO DAL TITOLO “LA RIFORMA CARTABIA E IL RUOLO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA – ELEMENTI DI NOVITÀ” –; «Ora un tavolo permanente per il Borgo di Taranto»; Taranto, sciopero negli stabilimenti ex Ilva il 21 maggio.

Taranto, tavolo tecnico permanente per i voli civili all’Arlotta Da quotidianodipuglia.it: Ciononostante ieri si è insediato in Provincia il Tavolo Tecnico Permanente, intorno al quale ...