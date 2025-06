Casal Velino perseguita l’ex moglie | 50enne colpito da divieto di dimora

A Casal Velino, un uomo di 50 anni è stato colpito da un divieto di dimora nel suo comune, dopo aver perseguitato l'ex moglie con comportamenti persecutori. L'operazione dei Carabinieri di Acquavella ha seguito una complessa indagine, che ha portato alla richiesta e all'emissione dell’ordinanza cautelare. Questa vicenda mette in luce come le forze dell’ordine siano sempre più vigili nel proteggere le vittime di stalking e violenza domestica.

L’11 giugno, a Casal Velino (SA), i Carabinieri della Stazione di Acquavella hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di dimora nel comune di Casal Velino” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 50enne del luogo indagato per atti persecutori posti in essere nei confronti dell’ex moglie. Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalle indagini preliminari l’uomo si recava più volte abusivamente presso l’abitazione della ex moglie entrandole in casa. La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Casal Velino, perseguita l’ex moglie: 50enne colpito da divieto di dimora

