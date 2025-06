Casa di riposo ex Rio d' Oro | il Comune sollecita il rispetto degli accordi

La lettera rappresenta un importante richiamo alle responsabilità della società, sottolineando l’attenzione del Comune nel garantire il rispetto degli accordi per la rinascita dell’area. Dopo quasi tre anni dalla demolizione dell’ex Hotel Rio d’Oro, l’interesse pubblico e il rispetto degli impegni assunti sono fondamentali per il rilancio di questa zona strategica. La strada verso una riqualificazione concreta e condivisa è ancora in salita, ma l’impegno delle istituzioni resta saldo.

A quasi tre anni dalla spettacolare demolizione dell'ex Hotel Rio d'Oro, il Comune di Montegrotto Terme ha inviato una comunicazione ufficiale alla società Numeria S.G.R. Spa per sollecitare il rispetto degli impegni assunti per la realizzazione del progetto nell'area bonificata. La lettera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Casa di riposo ex Rio d'Oro: il Comune sollecita il rispetto degli accordi

In questa notizia si parla di: comune - rispetto - casa - riposo

Impianto di raccolta rifiuti speciali e amianto, il Comune: "Insoddisfatti rispetto al parere di Arpae" - Il Comune di Misano Adriatico desidera fare chiarezza riguardo al progetto di un impianto di raccolta rifiuti speciali e amianto proposto da Manta Costruzioni Srl.

In occasione della festa dell' ASD Gloria Rogliani casa di riposo san giobbe I.R.E. Comune di Venezia Vai su Facebook

Casa di riposo ex Rio d'Oro: il Comune sollecita il rispetto degli accordi; Montegrotto, casa di riposo ex Rio d'Oro: il Comune sollecita il rispetto degli impegni presi; Canavese, la lunga trattativa sulla Casa di Riposo: “Non sarà svenduta ai privati”.

Casa di riposo sovraffollata: arrivano i Nas Riporta ilrestodelcarlino.it: Una su tutte: troppi anziani ospiti alla struttura, rispetto al numero consentito.