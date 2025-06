Casa di quartiere nell' ex scuola di via Milazzo pronta tra sei mesi

Entusiasmante novità a Latina: tra sei mesi sarà pronta la casa di quartiere nell’ex scuola di via Milazzo, un progetto innovativo del valore di 1,7 milioni di euro finanziato dal PNRR. Questa struttura, progettata dall’architetto Luigi come uno spazio a misura di bambino, diventerà un punto di aggregazione e supporto per tutta la comunità. La trasformazione è alle porte, e l’attesa sta per finire: presto il quartiere si riempirà di nuova vita e opportunità.

Ancora sei mesi per completare la casa di quartiere presso l'ex scuola di via Milazzo a Campo Boario, a Latina. È la situazione dei lavori Pnrr, del valore di 1,7 milioni di euro, che interessano la struttura, nata come scuola elementare a misura di bambino su progetto dell'architetto Luigi.

