Casa dei cantautori sottosegretaria Borgonzoni | Sarà pronta per il 2026

Mercoledì 11 giugno, la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni ha visitato due cantieri fondamentali per il patrimonio culturale cittadino: la Casa dei Cantautori nel complesso abbaziale di San Giuliano a Boccadasse e il restauro del campanile storico. Questi interventi, finanziati dal Ministero della Cultura, segnano un passo importante verso la riqualificazione e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di rendere questi luoghi pronti per il 2026, anno in cui si celebrerà un grande ritorno alla cultura e all’arte.

