Con i cartelli autisti e pass, e il nuovo cartello sul parabrezza, tutto è pronto per l'avvio della prima uscita dell'Agribus Ferrara. Un progetto che unisce efficienza e impegno sociale, portando 150 braccianti verso i campi nel rispetto delle norme e della legalità. "Il primo Agribus Ferrara", dice orgogliosa Mimma La Valle, simbolo di trent'anni di passione nel settore. Non resta che partire verso un domani più sostenibile e giusto...

C’è anche il cartello sul parabrezza, verde e giallo il colore dei campi. Autisti e pass, adesso è davvero tutto pronto. "Il primo Agribus Ferrara ", può partire dice con orgoglio Mimma La Valle, la titolare dell’impresa di trasporti, 30 anni di storia. E mostra la scritta in stampatello. Si stanno curando gli ultimi dettagli nel piazzale dove i mezzi sono già pronti, schierati. A bordo saliranno 150 braccianti, direzione campi e legalità. Non si paga, almeno in questo primo periodo di sperimentazione dal 16 giugno al settembre. Poi si vedrà. Luca Simoni è il direttore dall’Ente bilaterale agricolo provinciale Favlaf-Ebat, organismo che rappresenta il mondo delle coop (Lega Coop Estense e Confcooperative) e quello dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cartelli, autisti e pass. L’Agribus è pronto per la prima uscita

Cartelli, autisti e pass. L’Agribus è pronto per la prima uscita.

