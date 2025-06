Carpegna passeggiata con i medici per vincere il diabete

Se sei diabetico o conosci qualcuno affetto da questa condizione, non perdere l'occasione di partecipare a Carpegna Passeggiata con i Medici, un evento unico pensato per sensibilizzare e promuovere uno stile di vita attivo. Organizzata dall’Associazione Diabetici di Pesaro in collaborazione con Atdm Marche, questa iniziativa vuole far luce sulla crescente diffusione del diabete e offrire strumenti utili per una gestione più efficace. Unisciti a noi e contribuisci a vincere il diabete!

Ultimi posti disponibili per Avventura Diabete Carpegna, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Diabetici di Pesaro con la collaborazione di Atdm Marche, dedicata ai diabetici di tipo 1 e 2. "Nella nostra provincia ci sono oltre 22mila diabetici, e sono dati vecchi di tre anni che andrebbero aggiornati – spiega Paolo Muratori, presidente di Assodiabetici Pesaro –. Il problema è che i numeri sono in aumento, anche in bambini e giovani. Quello che possiamo fare, oltre a rappresentare le nostre istanze e richieste presso la sanitĂ regionale è proporre iniziative come queste, che promuovono la prevenzione e informano sui sani comportamenti da tenere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpegna, passeggiata con i medici per vincere il diabete

Carpegna, passeggiata con i medici per vincere il diabete.

Lo “Tsunami Diabete” nelle città. Medici, cittadini e Comuni siglano carta di intenti per combatterlo Da quotidianosanita.it: Gli amministratori della città saranno sempre più in prima linea, nel collaborare con i medici, per contrastare questo fenomeno, che vede già oggi 2 persone con diabete su 3 vivere in un nucleo ...